Сборной Беларуси из-за санкций грозит нейтральный флаг 4 11.08.2021, 22:32

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Режиму также «не светит» возможность принять у себя никакое международное соревнование.

Американские санкции, введенные против Национального олимпийского комитета Беларуси, могут привести к тому, что белорусские спортсмены будут вынуждены выступать под нейтральным флагом. Об этом пишет российское спортивное издание "Спорт-Экспресс".

США обвиняют НОК Беларуси в "отмывании денег, уклонении от санкций, обходе визовых запретов и неспособности защитить белорусских спортсменов от политических репрессий". Последней каплей явно было дело белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

Издание прогнозирует, что американские санкции "будут более чем серьезными" и "российским спортсменам, которые собираются менять спортивное гражданство на белорусское, стоит серьезно задуматься, оправдан ли риск".

"Спорт-Экспресс" пишет, что никакие западные компании теперь не будут иметь дел с белорусскими спортсменами и спортивными организациями. А это означает, что не будет спонсорских контрактов с мировыми брендами производителей спортивной экипировки. Беларуси также "не светит" возможность принять у себя никакое международное соревнование. Прогнозируется, что Международный олимпийский комитет в ближайшее время разорвёт отношения с НОК Беларуси (до этого он был под санкциями МОК).

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