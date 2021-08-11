закрыть
11 августа 2021, среда, 23:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Светлане Тихановской присуждена премия мира имени Лотара Крайссига

4
  • 11.08.2021, 22:23
  • 1,826
Светлане Тихановской присуждена премия мира имени Лотара Крайссига
фото: Светлана Тихановская/facebook

Церемония награждения пройдет в церкви святого Иоанна в Магдебурге в ноябре.

Светлана Тихановская стала лауреатом премии мира имени Лотара Крайссига. Оргкомитет в Магдебурге в среду, 11 августа, особо выделил отвагу Светланы, передает DW.

Тихановская, до выборов президента Беларуси в 2020 году не имевшая политического опыта, является бескомпромиссной и последовательной защитницей демократии и прав человека в республике, приводит информагентство epd слова представителей оргкомитета. Церемония награждения пройдет в церкви святого Иоанна в Магдебурге в ноябре.

Лотар Крайссиг был известным немецким правозащитником и церковным деятелем. Названную в его честь награду присуждают людям или организациям, внесшим существенный вклад в дело мира и примирения, следует из описания премии. Ее размер составляет 3000 евро. Церемония вручения проходит каждые 2 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы стали наконец взрослыми
Мы стали наконец взрослыми Наталья Радина
Дело за малым
Дело за малым Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Глушим моторы
Глушим моторы Артем Черников
Ума оставалось на три дня
Ума оставалось на три дня Ирина Халип