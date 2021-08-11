Светлане Тихановской присуждена премия мира имени Лотара Крайссига

Светлане Тихановской присуждена премия мира имени Лотара Крайссига4
- 11.08.2021, 22:23
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Церемония награждения пройдет в церкви святого Иоанна в Магдебурге в ноябре.
Светлана Тихановская стала лауреатом премии мира имени Лотара Крайссига. Оргкомитет в Магдебурге в среду, 11 августа, особо выделил отвагу Светланы, передает DW.
Тихановская, до выборов президента Беларуси в 2020 году не имевшая политического опыта, является бескомпромиссной и последовательной защитницей демократии и прав человека в республике, приводит информагентство epd слова представителей оргкомитета. Церемония награждения пройдет в церкви святого Иоанна в Магдебурге в ноябре.
Лотар Крайссиг был известным немецким правозащитником и церковным деятелем. Названную в его честь награду присуждают людям или организациям, внесшим существенный вклад в дело мира и примирения, следует из описания премии. Ее размер составляет 3000 евро. Церемония вручения проходит каждые 2 года.