Аркадий Добкин: У нас есть запасной план 1 11.08.2021, 22:41

5,340

После наезда Лукашенко на ЕРАМ основатель компании провел онлайн встречу с сотрудниками.

Лукашенко обвинил основателя ІТ-компании Аркадия Добкина в финансировании протестов и связях со спецслужбами. Добкин заявил, что такой комментарий «нельзя назвать приятным».

Сегодня он ответил на вопросы озабоченных работников, которые спрашивали, будет ли EPAM уходить из Беларуси, будет ли помощь сотрудникам при форс-мажорах, например при необходимости срочной релокации.

«Он отвечал, что пока компания не собирается уходить из Беларуси, он не думает, что будут сильно мешать работать и не будет как выплачивать зарплаты, — пересказал @nashaniva один из участников встречи. — Сказал, если что-то «такое» будет, то есть запасной план, смысл которого нам не довели. Но заверили, что помощь будет во всех вариантах развития событий».

Напомним, EPAM является крупнейшим резидентом Парка высоких технологий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».