Медики объяснили, что происходит с мозгом и памятью у переболевших COVID-19 12.08.2021, 7:42

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Это связано с особенностями работы иммунитета.

Ученые связали ухудшение памяти у переболевших коронавирусом со сбоем в работе иммунитета. Нарушается жизнедеятельность некоторых типов Т-клеток, играющих важную роль в приобретенном иммунном ответе.

Исследование опубликовано в журнале medRxiv. В нем отмечается, что у пациентов, которые страдают от долгосрочных нейрофизиологических симптомов COVID-19, был обнаружен уникальный набор аномалий в работе иммунитета.

В частности, ученые определили проблемы с памятью, которые напрямую связаны с количеством молекул-эффекторов, вырабатываемых их Т-клетками.

Из-за этого у некоторых пациентов после коронавируса проявляются серьезные ухудшения в работе мозга.

Одно из них – это делирий, психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций.

Делирий характеризуется наличием истинных, преимущественно зрительных, галлюцинаций и иллюзий, и, как следствие, – вторичным бредом.

Когнитивные (психические) возможности являются высшими функциями мозга. К ним относятся мышление, пространственная ориентация, понимание, вычисление, обучение, речь, способность рассуждать и прочее.

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