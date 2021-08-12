«Таракан доживает свои последние дни» 1 12.08.2021, 7:50

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Нужно закупаться шампанским.

Страны Европы, а также США, Британия и Канада ввели секторальные экономические санкции против режима Лукашенко.

Сайт Charter97 решил посмотреть, что об этом думают читатели:

«Однозначно тиран Лукашенко доживает свои последние дни. Кончина усатого разбойника может произойти в любой момент – сегодня, завтра, через неделю, две, три. Это произойдет неотвратимо.Заготавливаем шампанское ,которого понадобится огромное количество. Жыве Беларусь!»

«Наверно свет сильнее, чем тьма, потому что свет от фонарика всегда пробьет темень подвала, поэтому архангелы сидят под землей, сосланные богом, а ангелы возле солнца. Но это так лирика.»

«Лукашенко терпели мы до 2020г, терпел мир, пока он не стал архангелом ,витающем в облаках. США, как сила уважающая, мнение 70-90% населения, проголосовавших за альтернативного кандидата решила наказать незаконного президента и отправить туда, где ему место, в преисподнюю.

Душить синепалый режим как можно сильнее. Эту тварь преступную надо победить, и всех его слуг вместе с ним за решетку, в самые худшие условия, в каких он содержит честный и справедливый народ.»

«В Стране все понимают что скоро финиш. При личной беседе с работниками райисполкома за рюмкой чая, все по секрету говорят, что выборы он проиграл с треском. И у всех их сейчас главная забота, занять теплое место при новой власти. Им все равно при каком руководителе людям по ушам ездить. Главное, что должно быть в будущем. Любой, кто служил этому режиму, при новой власти не должен иметь ни одного шанса занимать должности, даже самые маленькие. Они себя показали, и пусть потом идут рабочими трудиться. Может, хоть польза какая-то будет.»

«Сразу надо предупредить всех лукашистов: вы проиграли, вы списаны всем миром. Мочить вас будут до самого конца. Методично, сильно и последовательно. Закрывать вам все лазейки, одну за другой. Санкции уже к концу года поднимут цену содержания вашего хозяина – абсолютно безумного шизофреника до неприемлемых, огромных денежных величин, что даже кремлю будет проще его выбросить как известный использованный предмет, чем содержать его дальше и без всяких перспектив.»

«Лукашисты, есть только один-единственный вариант как не стать нищим, отсидев перед этим в тюрьме — сдавайтесь. Те, кто не замазал себя кровью белорусов — бегите на Запад, с компроматом и раскрытием схем других лукашистских свиней. И, конечно, покаявшись перед белорусским народом. Один нюанс: все это нужно делать до того, как система начнет валиться. Потом ваши компроматы и сопли будут уже никому не нужны.»

«единственный выход для Беларуси – прихлопнуть Таракана и объявить новые выборы без ермошиной.»

«Луканомике остается гнать за рубеж навоз в цистернах вместе с контрабасными сигаретами, торг неуместен.»

«Большое спасибо всему цивилизованному миру за поддержку белорусского народа! Санкции, конечно, делают свое дело, но сами по себе не уберут диктатуру никогда! если белорусы продолжат молчать, то Беларусь станет Северной Кореей со всеми вытекающими, а когда подойдет время, появится Россия в виде «спасителя» и поменяет одного диктатора на другого кремлевского холуя! (конечно, из ближайшего окружения Луки) Затем будут проведены реформы поправки в законы ....и практически Беларусь войдет в состав России, примерно наподобие СССР, вроде есть Республика Беларусь, а всем командует Москва. И если кто-то думает, что здесь сразу военные впишутся или народ резко восстанет, то это глубокое заблуждение. Все развивается пока в угоду Кремля! Поэтому белорусам необходимо бороться сейчас! Необходимо бастовать сейчас! Вместе с поддержкой цивилизованного мира есть шанс убрать эту крысу и продажных кремлевских идиотов! Без повсеместного сопротивления, без забастовок и стачек будет только поражение!»

«Лукавый и его холуи думали, что пронесет и не будет их наказание под защитой кремля, но кремль не в силах защитить от внешних санкций: ему это слабо. В мире не кремль хозяин, он там где-то далеко за двадцаткой развитых стран мира.»

«Должен симметричный ответ на 40 000 осужденных-40 000 людей режима. На 200 организаций – разгромленных 200 предприятий режима. Око за око!»

«8 декабря – последний день, когда все торговые партнеры, включая компании из Нидерландов и Украины, обязаны будут завершить контракты с предприятиями Беларуси. Читайте документ Минфина-исполнителя санкционного Указа Президента США. еС в последнем пакете определил последний день завершения аналогичных контрактов 31 декабря.»

«Тот случай, когда таракан, сколько бы ни извергал злобы, кого бы на уши ни пытался ставить – сделать ничего не может. И выход только один – побираться в Кремле. Любой разумный человек давно бы плюнул. Признал, что проиграл выборы. Что народ не желает дольше терпеть его колхозную дурь. И ушел бы, пока не повязали Но тем и опасен идиот у власти, что никакие доводы разума ему недоступны.»

«Санкции США ударят по всем банкам, потому что затрагивают хождение долларов. А если сегодня сотрудничать хоть с одним банком РБ, то на завтра можно оказаться в санкциях.»

«Я бы обратил внимание на то, как определено, что это санкции по принципу Ирана. если так, то из практики скажу так - это полная Ж.... Просто юрисдикция компании определенная как Беларусь будет ставить на стоп любые взаимоотношения, за исключением гуманитарных. И те будут строго по списку и на полном контроле. Более того, штамп в паспорте о пересечении границы РБ будет уже определенной проблемой для обладателя паспорта.»

«Давно пора это сделать . Даже у нас пару заводов можно закрыть, перебор с алкоголем полный. Меня больше всего порождает ящики с алкоголем прямо возле кассы , особенно в этих дискаунтерах. Там алкоголя продается больше чем продуктов питания.»

«Лет пять тому не одни литовцы были такие зашоренные. Когда получали на руки €400.

И русские на таракана молились, и часть украинцев. Отрезвление пришло даже раньше прошлого августа. Когда доход литовца увеличился до €1 000, а доход белоруса упал до €200. И даже залив прилавков дешевой водкой не способствует росту продаж. Ибо доходов - нет.»

«Санкции очень серьезные. Вряд ли кто-то после них захочет связываться с режимом. Издержки очень вырастут. Рефинансировать долги становится практически невозможно. Берегите валюту. Очень скоро ее потоки иссякнут.Нефтепереработке и шахтерам можно готовится к остановке. Банки могут забыть про иностранные деньги. Страховщики просто сами крупные проекты не потянут. если Россия в срочном порядке не закинет пару миллиардов системе каюк к Новому году. Запад сделал много, осталось поднажать изнутри. Сможем через не могу повторить осень 2020 года (страшно, но нужно) даже Путин ему помогать не будет, он и сейчас разве что теплым чаем угощает раз в 2 месяца. Петухи его тоже все на прицеле уже.»

«Очень радует, что под санкции попал Воробей, Олексин и Карич! Вы ответите за содействие в геноциде белорусов и в спонсировании хунты! Карич, а твоя пирамида – Дана холдингс – совсем скоро превратиться в тыкву. Беларусь будет свободной!»

«Выборы 2020 проиграл. С 1996 года не выигрывал никаких выборов ни разу. Сплошное вранье! Страну превращает в концлагерь, у которой на вхождение в еС были стартовые позиции в 91-ом году лучше, чем в Польше. Развалено и разворовано все, а то, что осталось, добьют санкции со всего мира, которые направлены на уничтожение этого клеща. Видимо, такие испытания нужно пройти белорусам, чтобы впредь таких ошибок не повторять. Нет сомнений, что возродится страна практически из пепла после того, как сменится власть и будет вычищен весь навоз, который оставил после себя этот бывший вертухай колхозный с подельниками…»

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