НОК Беларуси из-за санкций США столкнется с большими проблемами

НОК Беларуси из-за санкций США столкнется с большими проблемами2
- 12.08.2021, 8:07
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Спонсорские контрактов с мировыми брендами и платежи из-за границы станут невозможными.
Российский журналист Олег Шамонаев поделился мнением о санкциях США в отношении НОК Беларуси:
- НОК Беларуси и входящие в него федерации сейчас столкнутся с серьезными проблемами при проведении платежей за границей. Дело в том, что на любую организацию, нарушившую санкции, Минфин США накладывает крупный штраф, а в перспективе и сам нарушитель может угодить в «черный список». Этого как огня боятся крупные банки, яростно блокирующие операции с «санкционными структурами».
Кроме того, белорусский спорт гарантированно лишается спонсорских контрактов с мировыми брендами производителей спортивной экипировки.
Сотрудничество с НОК Беларуси и белорусскими спортивными федерациями теперь ставит под удар любую международную спортивную структуру, в том числе организаторов всех крупнейших соревнований — начиная с Олимпиады и заканчивая коммерческими стартами.
Никаких больших международных соревнований в Беларуси в ближайшее время точно не будет. А сборным из этой страны гарантированы большие организационные проблемы.