Администрация Байдена поможет американским семьям справиться с ростом цен 1 12.08.2021, 8:12

1,596

Больше всего выиграют семьи с низкими и средними доходами.

Администрация Джо Байдена, в рамках ее стратегии «Восстановить лучше, чем было» (Build Back Better), поможет американским семьям, страдающим от роста цен. Об этом говорится в отчете Совета экономических консультантов и Административно-бюджетного управления при президенте США, выдержки из которого были опубликованы в среду Белым домом, сообщает «Голос Америки».

В сообщении говорится, что за последние три десятилетия американские семьи столкнулись со значительным ростом цен на многие предметы первой необходимости, что явилось препятствием для обеспечения их экономической безопасности. В то время как цены на некоторые услуги и товары за этот период существенно упали, хотя их качество при этом выросло, некоторые другие расходы - в частности, в сфере здравоохранения, ухода за детьми и образования - выросли существенно и, во многих случаях, цены росли быстрее, чем доходы. Больше всего от этого пострадали семьи с низким и средним доходом.

В рамках экономической программы «Восстановить лучше, чем было» администрация Байдена предложила осуществить критически важные инвестиции для устранения этого ценового давления. Речь в частности идет о расширении налоговых льгот для семей с детьми, введении всеобщего дошкольного образования, улучшении качества ухода за детьми, снижении стоимости рецептурных лекарств и расширении доступа американцев к хорошему медицинскому обслуживанию.

В результате предлагаемых нововведений наибольшую выгоду получат семьи с маленькими детьми и пожилыми людьми.

«В совокупности эти... предложения, выдвинутые президентом, помогут гарантировать то, что семьи смогут покрывать расходы и участвовать в росте общего благосостояния», - говорится в отчете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».