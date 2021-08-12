Ученые выяснили происхождение знаменитого Камня Артура 1 12.08.2021, 8:28

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Огромный валун весом в 25 тонн имеет плоскую поверхность и располагается на камнях меньшего размера.

Археологам удалось установить происхождение популярного во всем мире памятника, который был создан еще в эпоху неолита. Таким памятником считается Камень Артура. Это огромный валун, вес которого достигает 25 тонн. При этом он имеет плоскую поверхность и располагается на камнях меньшего размера.

Об этом сообщает University of Manchester (перевод — planetanovosti.com).

Находится Камень Артура рядом с деревней Дорстон на самой вершине огромного холма. Специалисты предположили, что он был установлен еще в 3700 году до нашей эры. Предполагалось, что данная конструкция была встроена непосредственно в клиновидную пирамиду из камня. На самом же деле все оказалось совершенно иначе. Стоит отметить, что памятник защищает государство, поэтому раскопки специалисты проводили несколько в стороне, где заканчивается охранная зона.

Археологи установили, что Камень Артура является стариной гробницей, которая еще пару тысячелетий назад была деревянным курганом достаточно большой длины. Вокруг располагался частокол из дерева.

Эксперты считают, что изначально Камень Артура имел точно такую же конструкцию, как и «залы мертвых». Так назывались гробницы, создаваемые еще в каменном веке. Также ученые добавили, что эта местность очень много лет назад могла представлять собой целую систему строений, связанных между собой.

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