«Штраф ГАИ без ведома списали с безотзывного вклада, а все накопленные проценты сгорели» 20 12.08.2021, 8:33

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История белоруски, которая имела неосторожность хранить свои сбережения в банке.

Читательница onliner.by положила все свои сбережения в долларах на безотзывной вклад в банк, а через полгода случайно выяснила, что все проценты сгорели, потому что условия снятия денег нарушены — их списали в счет уплаты штрафа в ГАИ. Женщина недоумевает, почему деньги сняли с безотзывного вклада, если это можно было сделать с зарплатной карточки? Разбираемся в ситуации, в которую (как оказалось) может попасть абсолютно любой вкладчик.

«У меня на зарплатной карточке есть деньги — забирайте их в счет штрафа. Почему их сняли с вклада?»

В феврале Елена положила все свои сбережения в долларах (а сумма была более чем приличная) на срочный безотзывной вклад в «Белагропромбанке». По условиям договора, снять деньги с вклада раньше, чем через три года, можно только в исключительных случаях. Но в июле 2021-го женщина случайно выяснила, что вклад переведен в обычный и проценты по нему минимальные.

— Я узнала об этом случайно и только в августе. Захотела в очередной раз снять проценты, чтобы заправить машину, а мне ответили, что никакие проценты мне не полагаются, потому что нарушены условия хранения денежных средств, — говорит Елена. — Оказалось, что они втихаря еще в начале июля списали штраф ГАИ с моего вклада с фиксированной ставкой. Это автоматически повлекло за собой нарушение условий вклада, в итоге банк обнулил все начисленные проценты и перевел безотзывной вклад в обычный до востребования. В результате две сотни долларов «натикавших» за полгода процентов исчезли. То есть полгода банк бесплатно пользовался моими деньгами!

Женщина говорит, что про штраф в $10 не знала, а если бы знала, то без проблем погасила бы его с зарплатной карты или с процентов по вкладу. В банке ей пояснили, что это не первый случай и они совсем ни при чем: деньги списывают автоматически органы взыскания.

— Я была просто в шоке! Казалось бы, вот у меня на зарплатной карточке есть деньги — забирайте их в счет штрафа, раз уж я не отследила это. Но кто бы мог подумать, что они их не с процентов спишут, а с основного вклада, который даже я раньше времени снять не могу. Банк говорит, что ни при чем — такова система принудительного взыскания. То есть у любого белоруса могут обнулиться проценты по вкладам за 5 лет, потому что ГАИ спишет штраф, а человек и знать об этом не будет? — задается вопросом Елена.

О штрафе сообщили, а об остатке и изменении условий вклада — нет

По словам клиентки, в этот же день у нее списались деньги и с зарплатной карты, просто события она сопоставила позже.

— Я покупала в магазине булочку, остаток по моей зарплатной карте «МТБанка» был 30 рублей. После покупки пришла SMS, что на счету 0 рублей. При этом снова никакого уведомления, куда ушла сумма. Я подумала, что это какой-то сбой, и позвонила в банк. Они долго разбирались и в итоге сказали, что это принудительное списание по штрафу. А затем деньги почему-то вернулись на карту, но списались с депозита. Правда, потом «Белагропромбанк» предложил мне написать заявление с просьбой вернуть все к исходному состоянию — к условиям безотзывного вклада. Обещали вернуть и проценты, но я больше на такое не пойду. Где гарантия, что мой вклад снова не распотрошат из-за какого-нибудь штрафа? — возмущается Елена.

Банк: «Cписание происходит в бесспорном порядке без участия банка»

В «Белагропромбанке» говорят, что такой гарантии нет ни у кого. Списание денег со счета происходит посредством новой автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств (АИС ИДО) на основании принятых ею к исполнению платежных требований. То есть банк все понимает, клиентка такая не одна, но изменить систему списания долгов ему не под силу.

— От АИС ИДО в адрес банков направляются электронные запросы о наличии денежных средств на всех счетах должника (физического лица). Банк с учетом остатков на счете (в том числе с учетом всех зачислений) направляет информацию о наличии денежных средств в АИС ИДО. С учетом полученной из банков информации в АИС ИДО программно формируются электронные документы на списание денежных средств со счетов должника. Cписание по АИС ИДО происходит в бесспорном порядке (без участия банка) в размере общей суммы неисполненных денежных обязательств. Дополнительно разъясняем, что операции по счету совершены в соответствии с нормами договора, законодательства и локальных правовых актов банка, — пояснили в пресс-службе «Белагропромбанка».

Также в банке подтвердили, что предлагали клиентке восстановить условия вклада и вернуть сгоревшие проценты, но она отказалась. Хотя все остальные, попавшие в такую ситуацию, соглашались.

— В банке в целях сохранения лояльности клиентов реализован механизм восстановления счета и возврата излишне списанных процентов, для чего клиенту необходимо оформить письменное заявление. О такой возможности Елена была проинформирована, но от написания заявления пока отказалась, — отметили в банке.

Как работает АИС ИДО?

Упомянутая АИС ИДО заработала в Беларуси в начале прошлого года. С этого момента, если вы не оплатили штраф или налог, система автоматически отправляет информацию о долге во все банки, где у должника есть счета. По закону платежные инструкции должны предъявляться к счетам в определенном порядке, который можно найти в приложении 5 к совместному Постановлению Совмина и Нацбанка от 28 июня 2019 года №432/11.

В первую очередь орган, которому вы оказались должны, направляет требование о погашении штрафа к вашим счетам в белорусских рублях (кроме тех, доступ к которым обеспечивается при использовании банковских платежных карточек).

Во вторую очередь — к вашим счетам в иностранной валюте (кроме тех, доступ к которым обеспечивается при использовании банковских платежных карточек).

В третью очередь — к иным счетам в банках, с которых бесспорное взыскание предусмотрено законом (за исключением специальных счетов).

И в самую последнюю очередь — к электронным кошелькам и счетам, к которым есть доступ через банковские карточки.

То есть ваше «письмо счастья» на 29 рублей в первую очередь спишут со счета в рублях. Если такого счета у вас нет, но есть валютный — спишут с него по курсу. Если и его нет — тогда с депозита. И только потом — с зарплатной карточки. Так что если у вас есть стандартный набор из депозита и зарплатной карточки, долг сначала спишут с депозита, даже безотзывного.

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