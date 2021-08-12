Как сделать первый шаг на пути к забастовке?5
- 12.08.2021, 8:45
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Готовьте финансовую подушку и продукты.
Друзья, скажем режиму стоп! Объединяйтесь — вся Беларусь готовится бастовать!
Готовьте финансовую подушку и продукты, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).
Переходим в режим тотальной экономии:
Покупайте только самое необходимое и дешевое.
Отложите все необязательные покупки до победы (микроволновка, автомобиль и т.д.).
Перенесите на время от путешествия.
Откажитесь от алкоголя и сигарет.
Покупайте продукты длительного хранения: консервы, крупы, макароны и т.д.
Найдите более дешевые аналоги всему ,чему только можно, от одежды и еды, до средства для мытья посуды. Экономьте на всем.
Почему это стоит сделать?
Безопасность и уверенность для себя и семьи.
Когда страна остановится по-настоящему, вы не останетесь голодными. Даже если вы не согласны с забастовками. Даже если вы против. Очередной экономический кризис так или иначе на подходе.
Независимость.
Вам не придется подчиняться прихотям начальства под угрозой увольнения и репрессий, а средства из фондов взаимопомощи будут доставаться тому, у кого действительно крайний случай.
Экономический бойкот режима.
Покупая только самое необходимое, вы сокращаете средства, поступающие на зарплату силовиков.
Начните запасать финансы и продукты прямо сегодня!
Вступайте в стачки тайно, организовывайтесь небольшими группами с теми, кому вы доверяете и сообщайте нам вашу численность — она понадобится для понимания того, насколько мы готовы к общенациональной забастовке.
Стачке быть!