Как сделать первый шаг на пути к забастовке? 5 12.08.2021, 8:45

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фото: ТАСС

Готовьте финансовую подушку и продукты.

Друзья, скажем режиму стоп! Объединяйтесь — вся Беларусь готовится бастовать!

Готовьте финансовую подушку и продукты, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Переходим в режим тотальной экономии:

Покупайте только самое необходимое и дешевое.

Отложите все необязательные покупки до победы (микроволновка, автомобиль и т.д.).

Перенесите на время от путешествия.

Откажитесь от алкоголя и сигарет.

Покупайте продукты длительного хранения: консервы, крупы, макароны и т.д.

Найдите более дешевые аналоги всему ,чему только можно, от одежды и еды, до средства для мытья посуды. Экономьте на всем.

Почему это стоит сделать?

Безопасность и уверенность для себя и семьи.

Когда страна остановится по-настоящему, вы не останетесь голодными. Даже если вы не согласны с забастовками. Даже если вы против. Очередной экономический кризис так или иначе на подходе.

Независимость.

Вам не придется подчиняться прихотям начальства под угрозой увольнения и репрессий, а средства из фондов взаимопомощи будут доставаться тому, у кого действительно крайний случай.

Экономический бойкот режима.

Покупая только самое необходимое, вы сокращаете средства, поступающие на зарплату силовиков.

Начните запасать финансы и продукты прямо сегодня!

Вступайте в стачки тайно, организовывайтесь небольшими группами с теми, кому вы доверяете и сообщайте нам вашу численность — она понадобится для понимания того, насколько мы готовы к общенациональной забастовке.

Стачке быть!

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