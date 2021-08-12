Российский пропагандист намекнул на ликвидацию Лукашенко? 19 12.08.2021, 8:51

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Николай Стариков

Фото: kp.ru

В эфире российского радио озвучили историческую аналогию.

В эфире «Радио Комсомольская правда» обозреватель «КП» Владимир Ворсобин и российский пропагандист Николай Стариков обсуждали ситуацию в Беларуси.

Стариков, проводя аналогии с «интегратором» Лукашенко, в какой-то момент увлекся:

– То, что мы сейчас с вами обсуждаем, наша страна проходила не раз. Вернемся в век 12-13 – объединение Руси. Вы что думаете, что родной вам тверской князь очень хотел объединяться с Москвой? Да он тоже говорил – слушайте, я лучше своим родным тверским княжеством отдельно буду… И тверская элита говорила – да вы чего, мы тут …

Но тут аналогию уточнил Ворсобин:

– Да князя-то убили. Вы знаете историю? Князя-то убили. Москва убила князя, для того, чтобы поглотить Тверь, да.

– Вы сейчас привели неудачный исторический пример, – попытался перевести стрелки Стариков, хотя разговор о тверском князе завел сам.

– Но это факт, – заметил обозреватель.

Судя по всему, речь идет о князе Михаиле Ярославиче, с которым расправился московский коллега Юрий Данилович. Причем сделал он это с помощью Орды. Юрий настроил хана Узбека против Михаила. Последнего месяц пытали, после чего люди московского князя вместе с ордынцами убили его.

В результате Юрий получил от Узбека ярлык на управление тверскими землями. Продолжение у этой истории вышло тоже поучительное. Московский князь собрал с тверичан дань, но, вместо того, чтобы отправить ее в Орду, присвоил. Дмитрий, сын убитого Михаила, донес хану на Юрия, а потом и вовсе зарубил его при встрече.

Узбек такого самоуправства не простил и казнил Дмитрия.

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