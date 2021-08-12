В Европе установлен новый температурный рекорд 12.08.2021, 8:57

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Предыдущий был зафиксирован в греческих Афинах 10 июля 1977 года.

Новый температурный рекорд на территории Европы - +48,8°C - был установлен в среду, 11 августа, информировала пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Facebook.

"Сегодня днем, 11 августа, под влиянием аномальной волны тепла африканского происхождения ("теплового купола"), на о.Сицилия (Италия) максимальная температура воздуха достигла значения +48,8°C по данным автоматической метеостанции в городе Siracusa!" - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные данные официально подтвердил местный агрометеорологический центр - Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano.

Таким образом, подытожили в пресс-службе, этот показатель является новым рекордом не только Италии, но и всей Европы за все время инструментальных наблюдений. При этом предыдущий рекорд максимальной температуры воздуха был зафиксирован в греческих Афинах 10 июля 1977 года и составил +48,0°C.

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