Сейм Польши принял новый закон о телерадиовещании 12.08.2021, 9:17

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Теперь изменения будет рассматривать Сенат.

Сейм Польши принял изменения в закон о телерадиовещании.

Об этом сообщает RMF24 (перевод — eurointegration.com.ua).

За принятие закона проголосовали 228 депутатов, против были 216.

Проект правящей партии "Право и справедливость" меняет принципы предоставления разрешений на вещание средствам массовой информации, которые имеют капитал за пределами Европейского экономического пространства.

Проект, который еще называют "lex TVN", вводит принцип, согласно которому в Польше разрешение на вещание имеют только средства массовой информации, в которых доля иностранного капитала не превышает 49 процентов, за исключением случаев, когда телерадиокомпания базируется в Европейском экономическом пространстве, в который входят ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

Теперь изменения должен утвердить Сенат.

По мнению экспертов, изменения в закон приведут к тому, что телеканал TVN потеряет лицензию на вещание - если его не продаст его нынешний владелец, то есть американский концерн Discovery.

Политики "Права и справедливости" утверждают, что новый закон должен защищать польские СМИ от захвата российским, китайским или арабским капиталом.

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