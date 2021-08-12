Москва доедает последние резервы 2 12.08.2021, 9:36

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Аналитики предрекли полное исчерпание запасов бюджета российской столицы.

Правительство Москвы к концу года полностью израсходует «подушку безопасности» в виде собственных остатков денежных средств.

Такой прогноз дает международное рейтинговое агентство S&P в комментарии к решению подтвердить кредитный рейтинг российской столицы на уровне «ВВВ-» со стабильным прогнозом, сообщает finanz.ru.

На 1 июля у Москвы было 940 млрд рублей, из которых на собственные средства города приходилось чуть меньше половины. «По нашим оценкам, в этом году город полностью использует собственные остатки средств», - пишет S&P.

В результате к началу 2022 года у столичного правительства останутся «про запас» только деньги на счетах бюджетных учреждений. Это около 500 млрд рублей, которые будут служить «буфером ликвидности» и в случае необходимости смогут обязательства города.

Ожидаемое улучшение экономических условий приведет к росту доходов города за счет НДФЛ, а также налогов на прибыль и имущество; вместе с тем, текущие расходы «будут оставаться высокими вследствие необходимой поддержки системы здравоохранения и дальнейшего повышения зарплат работников госсектора», пишет S&P.

Бюджет Москвы 2021 года сведен с дефицитом в 510 млрд рублей - рекордным в истории. При доходах в 2,647 трлн рублей, город планирует потратить 3,152 трлн, из которых почти триллион приходится на масштабную программу капитальных расходов.

Если в этом году без налоговой выручки остается практически каждый шестой заложенный в расходы рубль (16%), то в следующем году дефицит планируется уменьшить до 340 млрд рублей, или 10% от размера бюджета.

В 2021 году Москва отказалась от стратегии нулевых заимствований, которой придерживалась с 2013 года, и разместила облигации на 115 млрд рублей, из которых 70 млрд было привлечено за счет «зеленых» бондов.

Для финансирования инвестиционной программы город продолжит занимать по 200 млрд рублей в год и увеличит долг с 2,8% до 17,2% собственных доходов к 2023 году, прогнозирует S&P.

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