Пастор Гончаренко — властям: Ваша жатва созрела, вы не убежите и не скроетесь 6 12.08.2021, 9:39

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Глава церкви «Новая жизнь» выступил с проповедью о Божьей справедливости.

Минская полноевангельская церковь «Новая жизнь», лишенная помещения осенью прошлого года, получила в течение последней недели два письма от властей — из администрации столичного Московского района и из Мингорисполкома, сообщает krynica.info.

В первом письме сообщается, что проведение богослужений на открытой площадке является массовым мероприятием, на которое необходимо разрешение властей.

Во втором письме верующих уведомляют, что здание церкви на Ковалева, 72, согласно детальному плану реконструкции Сухарево, в будущем подлежит сносу.

Также в этом письме напоминают о задолженности по земельному налогу, выставленной ЖРЭО, хотя наделы земли, принадлежащие церковным сообществам, от уплаты такого налога освобождены.

8 августа верующие снова собрались на воскресное служение на парковке. Пастор Вячеслав Гончаренко проповедовал о Божьей справедливости.

«Я обнаружил, что справедливость стала редкой птицей в наших краях. И самая большая жажда в нашем обществе, где царит беззаконие, — это жажда справедливости. Об этом говорил Иисус: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Я вижу, как многие люди становятся голодными в этом смысле — их жажда справедливости растет вместе с тем, как умножается беззаконие», — рассуждал пастор.

«Я хочу сказать пророческое слово для всех беззаконников этой земли. Бог воздаст вам тем, что вы совершали против людей. Вы не убежите, и не будет такого места, где вы сможете скрыться, Бог найдет вас. Ваша жатва уже созрела. Сегодня Бог дал правительству очень много. Они владеют практически всей страной, у них есть тысяча зданий. Но им понадобился наш коровник? Он станет для них роковым! Потому что есть Божья справедливость».

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