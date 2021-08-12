Ученые обнаружили в Финляндии самого необычного древнего воина

Ученые обнаружили в Финляндии самого необычного древнего воина1
- 12.08.2021, 9:46
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Исследователи не сразу смогли понять его загадку.
В Финляндии нашли останки воина с редким генетическим заболеванием, за что его можно назвать небинарным.
Об этом сообщает The Guardian.
В Суонтаки в 1968 году, во время строительных работ, обнаружили захоронение с украшениями в виде овальных брошей, а также фрагменты шерстяной одежды, которые соответствуют традиционному женскому костюму той эпохи. При этом в могиле также был меч без рукоятки, помещенный по левую сторону от тела. Еще один меч закопали над первоначальным захоронением — эта атрибутика чаще связана с мужественностью. Так хоронили сильных лидеров и уважаемых людей Средневековья.
Ученые считали, что в могиле было два человека - мужчина и женщина. Но тест ДНК показал, что в могиле находился лишь один человек и у него был синдром Клайнфельтера — врожденное генетическое заболевание мужчин, которое обусловлено наличием дополнительной половой Х-хромосомы. Человек с патологией остается мужчиной, однако при этом у него может развиваться грудь по женскому типу, бесплодие и низкое половое влечение.
Исследователи пришли к выводу, что погребенный человек не вписывался в рамки традиционного гендерного разделения, но вместе с тем его высоко почитали в обществе.