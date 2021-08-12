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В США могут одобрить введение третьей дозы вакцин против коронавируса

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  • 12.08.2021, 10:14
В США могут одобрить введение третьей дозы вакцин против коронавируса

Их могут начать вводить для людей с ослабленным иммунитетом.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) может одобрить введение бустерной (третьей) дозы вакцины от коронавируса для некоторых категорий пациентов с ослабленным иммунитетом. Об этом 11 августа сообщил канал CNN со ссылкой на источники, сообщает "Гордон".

Ожидается, что FDA озвучит решение в ближайшие 48 часов.

Источник сообщил, что одобрение будет касаться третьей дозы двухдозовых вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna.

В управлении каналу заявили, что "внимательно отслеживают" данные исследований, в рамках которых пациентам вводят дополнительную дозу вакцин против COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом, "оценивают возможные варианты по этому вопросу и поделятся информацией в ближайшем будущем".

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