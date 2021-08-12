Археологи раскрыли тайну пещерного дома в британском Дербишире 12.08.2021, 11:04

1,524

Фото: RAU

В нем вполне мог жить король.

Почти полностью сохранившееся англо-саксонское жилище и молельня, которое изучали археологи из Королевского сельскохозяйственного университета (RAU) датируется началом 9 века, пишет «Новое время».

Пещеры в мягком песчанике долгое время считались творением 18 века, но новое исследование демонстрирует, что эти пещеры с большей вероятностью быть раннесредневековыми.

Эдмунд Саймонс, главный исследователь проекта и научный сотрудник RAU, сказал: «Наши результаты показывают, что это странное маленькое каменное здание в Дербишире, скорее всего, относится к 9 веку, чем к 18 веку, как все первоначально думали Это делает его, вероятно, старейшим сохранившимся внутренним убранством в Великобритании — с дверями, полом, крышей, окнами. И, более того, в нем вполне мог жить король»

Узкие дверные проемы и окна комнат в жилищах очень напоминают саксонскую архитектуру, а высеченная в скале колонна похожа на те, что были найдены в саксонском склепе в соседнем Рептоне, который, как полагают, был построен королем Мерсии Виглафом, который правил с 827 года до смерти в 839 году.

Такие пещеры часто ассоциируются с анонимными средневековыми отшельниками, но в этом случае существует ассоциация между этой пещерой и святым Хардольфом. Во фрагменте печатной книги 16 века говорится, что «в то время у Сент-Хардульфа была келья в скале, недалеко от Трента».

Современная наука отождествляет Хардульфа с королем Эрдвульфом, который был свергнут с трона Нортумбрии в 806 году. Впоследствии Хардульф посетил как Папу Льва III в Риме, так и двор Карла Великого в Нейменгене и провел последние годы своей жизни в изгнании в Мерсии.

Он умер примерно в 830 году и был похоронен в Бридоне на холме в Лестершире, всего в пяти милях от пещер. Считается, что некоторые из сохранившихся скульптур в деревенской церкви Св. Марии и Св. Хардульфа, которая была основана как монастырь в VII веке, находились в его келье.

Эдмунд Саймонс добавил: «Архитектурное сходство с саксонскими зданиями и задокументированная связь с Хардульфом убедительно доказывают, что эти пещеры были построены или расширены для размещения изгнанного короля. Для свергнутых членов королевской семьи не было ничего необычного в том, чтобы заняться религией. Жизнь в пещере в качестве отшельника была одним из способов достижения этого».

Археологи полагают, что пещеры, возможно, были изменены в 18 веке, когда было записано, что сэр Роберт Бердетт (1716−1797) «оборудовал их так, чтобы он и его друзья могли обедать в прохладных и романтических камерах». Эти изменения включали добавление кирпичной кладки и оконных рам, а также открытие некоторых проемов в стенах, чтобы хорошо одетые дамы могли пройти.

В настоящее время планируется проведение дополнительных археологических и научных изысканий, чтобы подтвердить архитектурные свидетельства.

Марк Хортон, профессор археологии RAU, который также ведет раскопки останков викингов и англосаксов в Рептоне, прокомментировал: «Поразительно, что домашние постройки возрастом более 1200 лет сохранились на виду, не признанные историками, антикварами и археологами. Мы уверены, что еще предстоит найти другие примеры, которые дадут уникальный взгляд на англосаксонскую Англию».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».