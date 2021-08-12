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Бывший посол Беларуси в Словакии Игоря Лещеня нашелся на Окрестина

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  • 12.08.2021, 11:19
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Бывший посол Беларуси в Словакии Игоря Лещеня нашелся на Окрестина
Игорь Лещеня

Ранее он поддержал протестующих.

Фамилия бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени появилась в списках задержанных, которые содержатся на Окрестина. Накануне у экс-дипломата прошел обыск, сообщает телеграм-канал «Списки Задержанных».

Силовики в среду, 11 августа, пришли с обысками к целому ряду участников проекта «Сход».  Правозащитники сообщали о задержании нескольких десятков человек.

«Сход» придумали как альтернативу Палате представителей. Были выбраны 151 делегат, они должны были заняться поиском путей преодоления кризиса через переговоры. О целях и задачах проекта председатель проекта Игорь Лещеня рассказывал в интервью Еврорадио в марте.

Лещеня до августа 2020 года возглавлял дипмиссию Беларуси в Словакии. После подавления протестов осудил насилие и подал в отставку. Александр Лукашенко уволил Лещеню, а затем лишил его ранга Чрезвычайного и полномочного посла — как сообщалось, «в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу».

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