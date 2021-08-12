Исторический поворот 1 Кирилл Мартынов

12.08.2021, 11:26

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Кирилл Мартынов

Политическую повестку в России начал определять совсем другой человек.

Автором нынешней политической ситуации в России является не Владимир Путин, но Алексей Навальный.

Политик отказался играть по неформальным правилам, предложенным Кремлем для своих оппонентов, атаковал лично Путина и его окружение, пережил покушение на свою жизнь и вернулся с того света.

Параллельно развивалась драма первой волны коронавируса и шло «обнуление конституции» (по сути, чрезвычайное продление личных полномочий президента), но даже на этом фоне за судьбой Навального начали следить миллионы людей в России и за ее пределами.

К лету 2020 года начала оформляться «новая норма» российской политики, в рамках которой вы можете быть либо за белых, либо за красных — несмотря на наличие большого число разнообразных «третьих путей», концептуально вы либо поддерживаете продолжение нынешнего курса Кремля, либо надеетесь на его демонтаж. Во втором случае вы поддерживаете Навального — даже если вы не его сторонник, вы безусловно признаете его право быть на свободе и участвовать в выборах.

Эвакуация Навального, находящегося в коме в Германию, должна была поставить в этой истории точку. Ни один разумный человек после того, как ему ясно дали понять, что находиться в России для него небезопасно, не должен был возвращаться на родину.

И если бы Навальный не вернулся в январе, мы бы продолжали жить в том деградирующем политическом поле, которое Екатерина Шульман столь провокационно назвала «гибридным режимом».

В нем лидер оппозиции в изгнании произносил бы дежурные разоблачительные речи.

Правозащита занималась бы посильной защитой прав.

Независимые медиа производили бы некоторое количество контента для своей небольшой, но приятной аудитории.

Партии конкурировали бы на выборах, не покушаясь на гегемонию «Единой России».

Навальный вернулся вопреки всему, движимой только своим личным представлением о том, что нужно сделать. Его возвращение, политический кризис, связанный с ним, митинги и растущее во всех слоях общества недоверие к властям, определили исторический поворот, который мы теперь переживаем.

Тех, кто считал, что общество нужно уничтожить, спустили с цепей. Они предложили радикальный план, как можно отменить фактор Навального: не только посадить его в тюрьму из-за цепочки безумных уголовных дел, но и выдавить из политики и общественной жизни всех, кто хотя бы подумал о том, что другие люди кроме Путина тоже имеют право быть президентом России.

Выбрав тюремное заключение, Навальный действует как политик. Люди, которые не способны конкурировать с ним на выборах, в ответ «принимают меры» — и это в прямом смысле «реакция». Единственным методом сдержать растущее в России недовольство Кремлем оказались террор и диктатура.

Кирилл Мартынов, «Фейсбук»

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