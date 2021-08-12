Белорусскую «вакцину» от COVID-19 планируют создавать на предприятии по производству препаратов для животных 12.08.2021, 11:54

Чиновники считают, что «разницы нет».

В Витебском районе на ОАО «БелВитунифарм» планируется производство белорусской вакцины от COVID-19. Тут собираются создать совместное предприятие с «Белмедпрепаратами». Минздрав уточняет, что сейчас эта фирма специализируется на производстве ветеринарных препаратов.

«Новое предприятие будет выпускать вакцину для людей на современном оборудовании (без какой-то взаимосвязи с животным миром), — рассказал директор «БелВитунифарм» Сергей Большаков. — Здесь взаимосвязь только одна — опыт работы. Все равно есть определенное сходство. Вакцины для человека и животных по производственным вопросам на 90% совпадают. Для производства разницы нет».

Производство собственной вакцины в Беларуси планируется организовать в два этапа. Гендиректор «Белмедпрепаратов» Сергей Беляев рассказал, что первый этап — опытное производство, когда лабораторная технология будет адаптироваться к нуждам промышленного производства.

«На первом этапе планируется задействовать две площадки. Это «БелВитунифарм», учитывая их опыт работы с вакцинными препаратами. У них будет производиться активный компонент. А на «Белмедпрепаратах» будет уже собираться вакцина как лекарственный препарат и выпускаться готовая форма. Эти образцы должны будут пойти на клинические испытания для того, чтобы изучить их эффективность и безопасность уже в исследованиях на человеке», — объясняет гендиректор.

Беляев отметил, что РУП «Белмедпрепараты» имеет опыт работы с вакцинными препаратами — ими выпускается «Спутник V»: «Это будет очень похожий процесс. Единственное, что будут еще дополнительные стадии по сборке вакцинного препарата. Особенность производства собственной вакцины в том, что мы будем в меньшей степени зависеть от поставки субстанции из зарубежных стран. У нас будет белорусское производство белорусской вакцины. И это один из важнейших залогов обеспеченности страны вакцинными препаратами здесь и сейчас — от коронавирусной инфекции, а в будущем и от других вызовов».

Для производства отечественной вакцины необходимо будет импортировать только некоторые виды сырья, как, например, питательные среды, фильтры.

Об объемах производства пока не говорят. Пока речь только о создании прототипа вакцины и определении технологии.

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