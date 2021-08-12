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Раскрыт секрет работы «второго мозга» человека

  • 12.08.2021, 11:57
Раскрыт секрет работы «второго мозга» человека

Открытие совершили ученые из Австралии.

Австралийские исследователи выяснили, как энтеральная нервная система, известная также как «второй мозг», заставляет продвигаться пищу по толстой кишке. Статья ученых опубликована в журнале Communications Biology.

Энтеральная нервная система — это часть автономной нервной системы, координирующая в том числе работу желудочно-кишечного тракта. В нее входят два крупных нервных сплетения, состоящих как из моторных, так и сенсорных нейронов. При этом до сих пор оставалось секретом, как и когда эти нейроны работают во время прохождения пищи.

Исследователи смогли зафиксировать электрическую активность гладких мышц по всей длине толстой кишки мышей и соотнести ее с происходившими в то же время изменениями диаметра органа. Ученые раскрыли новый механизм, который объясняет, как различные типы моторных нейронов «второго мозга» — возбуждающие и тормозные — координируют свою активацию для обеспечения прохождения пищи по толстой кишке.

В итоге это получается делать за счет контура общих для них промежуточных нейронов, который активируется с определенной последовательностью на определенной частоте. «Тот же самый нейронный контур активировался как во время проталкивающих, так и во время непроталкивающих сокращений», — отметил ведущий автор исследования, профессор Университета Флиндерса Ник Спенсер.

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