Екнуло в Кремле одно сердечко Telegram-канал «СерпомПо»

12.08.2021, 12:06

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Омар аль-Башир

Фото: Zhang Ning / Xinhua / Zumapress / Global Look

Лукашенко, тоже, между прочим, следует иметь в виду.

Большого суданского друга Путина, бывшего президента страны Омара аль-Башира выдадут Международному уголовному суду в Гааге. Там его будут судить за преступления в провинции Дарфур во время гражданской войны 2003 – 2008 годов. Подозревают, что он лично отдавал приказы о подавлении беспорядков и уничтожении людей.

Глава МИД Судана Марьям аль-Махди сообщила, что «кабинет министров решил передать разыскиваемых должностных лиц МУС».

А когда-то, когда-то … Путин с Омаром встречался – в Сочи, в Кремле. И льстивый Омар говорил Путину в 2018-м про мировое футбольное первенство, что у того «самый лучший чемпионат в истории», а также поздравлял Путина «и весь российский народ с переизбранием Вас на пост Президента Российской Федерации». Вот счастье-то было: тогда как раз Путин засадил «всему российскому народу» повышение пенсионного возраста!

Правда, когда Путин встречался с Омаром, МУС уже выдал два ордера на арест суданского президента – в 2009 и 2010 годах. Но когда такое останавливало трубадуров лавровского многополярного мира?

Замечательная биография у Омара. Местами кого-то напоминает.

Тридцать лет у власти. В апреле 2019-го, наконец, отстранен после многомесячных протестов. Конфисковано активов на миллиарды долларов (это в бедном-то Судане). В декабре 2019-го получил два года за коррупцию. Теперь протопчет тропу в Гаагу.

Что, интересно, думает об этом лавровский МИД? Не желает защитить партнера Путина?

Лукашенко, тоже, между прочим, следует иметь в виду. Хорошо еще, если попадет в Гаагу, а не в руки родного правосудия.

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