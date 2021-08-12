В системе МВД Беларуси появился свой Робин Гуд? 19 12.08.2021, 12:13

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Молодая работница отдела принудительного наказания списала людям почти 600 долгов.

Интересная история случилась внутри системы МВД Беларуси.

25-летнюю заведующую сектором отдела принудительного исполнения задержали за «злоупотребление служебными полномочиями».

Сообщается, что в течение года она необоснованно закончила почти 600 исполнительных производств по взысканию сумм в доход государства, а также в интересах физических и юридических лиц, сообщают «Минск-новости».

Выглядело это следующим образом. Девушка оставляла без исполнения исполнительные документы, по которым вносила ложные сведения по направлению по местам работы должников. На самом деле письма никуда не направлялись либо отправлялись по адресам организаций, где должники вообще не были трудоустроены. Сами исполнительные производства списывали в архив.

При этом ничего не говорится о том, что за это она брала взятки.

Таким образом, казне Лукашенко был нанесен ущерб в размере 650 тысяч рублей.

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