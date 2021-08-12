Суточная смертность от COVID-19 в России впервые превысила 800 человек 11 12.08.2021, 12:20

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Демографы отмечают, что избыточная смертность в стране с марта прошлого года превысила 630 тысяч человек.

Суточная смертность от коронавирусной инфекции нового типа в России обновила антирекорд и составила 808. В течение двух недель этот показатель держался у отметки 799, но не превышал ее, вне зависимости от числа выявленных заболевших. Это дало повод заподозрить власти в манипуляции со статистикой, сообщает «Радио Свобода».

Всего, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за сутки к утру 12 августа выявлено 21 932 случая заражения коронавирусом COVID-19. 20195 человек выздоровели. Общее число выявленных случаев с начала пандемии превысило 6,5 миллиона, больше 168 тысяч человек умерли.

Высокопоставленные чиновники неоднократно признавали, что реальная ситуация с пандемией в стране гораздо более тяжелая, смертность и число заболевших — больше. Демографы отмечают, что избыточная смертность в стране с марта прошлого года превысила 630 тысяч человек.

По этому показателю Россия занимает первое-второе место вместе с Индией, население которой в 10 раз больше, чем российское.

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