На МТЗ массово отказываются работать 13 12.08.2021, 12:29

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Фото: Reuters

За такие деньги проще сидеть дома.

На Минском тракторном заводе сложилась катастрофическая для властей ситуация с кадрами. Чтобы найти хоть каких-то работников, администрация предприятия идет на ухищрения, подобные тем, которые используются при создании финансовых пирамид.

О плачевной ситуации с кадрами на МТЗ пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР):

— И как МТЗ до такого докатился?

Работников осталось на... точнее, не осталось. Практически все квалифицированные кадры кинули это гиблое дело и ушли на более оплачиваемые должности. Ведь за те же деньги, что они предлагают, проще сидеть дома.

Вот и пошло руководство на «решительные меры»: заплатить оставшимся за привлечение новых сотрудников. Предлагают аж 10 базовых. Им осталось ввести слоган: «приведи раба — получи 10 серебрянников» и пустить его по БТ.

Именно это происходит с компаниями, когда они не ценят труд людей и не исполняют законных требований. Сразу они продали страну, сфальсифицировав выборы, а сейчас, оставшись у разбитого корыта, пытаются купить остальных. Ну-ну, удачи...

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