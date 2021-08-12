Выстрел в ногу: Лукашенко готовит очередной самоубийственный шаг 5 12.08.2021, 12:49

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Диктатор может только усугубить свое положение.

Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко пригрозил, что при желании смог бы сокрушить Украину буквально за сутки, остановив вместе с Россией поставки горюче-смазочных материалов.

Впрочем, угроза прекращения поставок топлива из Беларуси звучит не впервые. Еще в мае этого года, после того как Украина прекратила авиасообщения с Беларусью, были предположения, что в случае дальнейшего обострения отношений мы можем остаться без белорусского топлива. Однако тогда худший сценарий не был разыгран. Теперь звучат уже не предположения, а прямые угрозы со стороны Лукашенко. Но сколько в них правды?

Выстрел в ногу

Вероятность того, что Беларусь решится на прекращение поставок топлива в Украину — крайне мала, утверждают опрошенные украинским изданием dsnews.ua эксперты.

Экс-президент Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук считает это высказывание эмоциональным и крайне неосмысленным, и добавляет, что сам же Лукашенко указал, что товарооборот Беларуси с Украиной составляет более $8 млрд в год, и при этом львиная доля приходится на экспорт нефтепродуктов в нашу страну. "Кроме того, на сегодня в отношении к белорусскому нефтеперерабатывающему комплексу действуют международные санкции, что делает невозможным осуществление экспорта нефтепродуктов в ЕС. Готов ли правитель Беларуси отказаться от такой "валютной инъекции" в экономику страны? Сомневаюсь", — сказал эксперт.

О том, что Беларусь в случае прекращения поставок топлива в Украину останется как без надежного покупателя, так и без единственного источника валюты, говорит и Геннадий Рябцев, директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея". "А за поставленное в Россию топливо Беларусь сможет получать только рубли, что не выгодно для нее", — сказал он.

Проблемы с дизтопливом

Однако даже если Александр Лукашенко и пойдет на такой самоубийственный для белорусской экономики шаг, то Украина, хотя и столкнется с дефицитом топлива, но сможет преодолеть его.

Геннадий Рябцев напомнил, что на долю поставок из России и Беларуси приходится по меньшей мере 60% потребления Украиной дизельного топлива и сжиженного нефтяного газа. И если последний можно заменить, увеличив потребление бензина (как именно — см. ниже), то с дизельным топливом, особенно в пиковые периоды во время осенних и весенних полевых работ, могут возникнуть очень серьезные проблемы, поскольку запасов нет, а восполнить быстро не удастся. При этом дефицит дизтоплива — около 4,4 млн т — не получится восполнить полностью только за счет увеличения собственного производства, а на налаживание каналов поставок по импорту нужно будет время.

Впрочем, сегодня у трейдеров нет проблем с тем, чтобы законтрактовать и привезти в Украину дизтопливо от самых разнообразных поставщиков. В частности, в июле оно поступало по морю из Греции, Испании и даже Индии. Просто на заключение контрактов и на то, чтобы танкер с топливом пришел в украинский порт, разгрузился, и потом ресурс доехал до заправок, нужно будет время. Поэтому, по мнению Леонида Косянчука, чисто теоретически, такие совместные шаги с РФ могли бы создать Украине существенные проблемы. "Но на месяц-полтора в лучшем случае", — считает он.

"Украинский рынок нефтепродуктов чрезвычайно диверсифицированный по возможным источникам поступления. Так что кто больше потеряет от такого демарша — большой вопрос! И таким премиальным рынком, как Украина, сознательно никто не будет манипулировать ради сомнительных политических дивидендов", — говорит Косянчук.

Бензин гоним сами

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куют еще в мае высказывал сомнение, что Беларусь решится перекрыть поставки топлива в Украину. Тогда он подсчитал, что в 2020 г. Украина импортировала из Беларуси 0,85 млн т бензина (что составляет более 30% потребления), 2,2 млн т дизельного топлива (также более 30% рынка ), 0,38 млн т сжиженного газа (17%) и 0,58 млн т битума (50% рынка).

Чтобы перекрыть потребность в бензине, достаточно чтобы отечественный производитель "Укртатнафта" увеличил переработку нефти вдвое — до 4 млн т в год.

А уже в июле сама "Укртатнафта" заявила, что к августу нарастит переработку нефти до 14 тыс. т в сутки (или 5,1 млн т в год), для этого увеличит закупку сырья — в августе ожидается прибытие в Одессу пяти танкеров с нефтью. И в самом начале текущего месяца компания план по повышению объемов производства выполнила. Всего же "Укртатнафта" может теоретически нарастить переработку нефти до 7,5 млн т, главное — чтобы был сбыт для произведенного бензина.

Отметим также, что увеличение переработки нефти позволяет не только нарастить производство бензина, но также дизельного топлива и сжиженного нефтяного газа.

Таким образом, даже скоординированные действия Беларуси и России по обнулению поставок в Украину топлива хотя и ударят по нашему рынку, но не критично — ситуация нормализуется через пару месяцев после такого шага. Однако, повторимся, вероятность реализации угроз Лукашенко очень мала.

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