Латвийские пограничники не дали попасть в страну 91 мигранту 4 12.08.2021, 13:06

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иллюстрационное фото

Новых задержаний на границе не было.

В среду и утром в четверг латвийские пограничники предотвратили попытку 91 человека незаконно пересечь границу Беларуси и Латвии, пишет Delfi со ссылкой на агентство LETA.

Новых задержаний на границе не было.

Всего с 6 по 10 августа на границе Латвии и Беларуси задержаны 295 человек. В последние дни Латвия фиксирует увеличение количества нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе. На границе с Беларусью введен режим чрезвычайной ситуации. Латвия собирается установить ограждение из ключей проволоки на границе с Беларусью и построить дополнительную инфрастуктуру для защиты границы.

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