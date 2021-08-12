Латвийские пограничники не дали попасть в страну 91 мигранту

Латвийские пограничники не дали попасть в страну 91 мигранту4
- 12.08.2021, 13:06
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Новых задержаний на границе не было.
В среду и утром в четверг латвийские пограничники предотвратили попытку 91 человека незаконно пересечь границу Беларуси и Латвии, пишет Delfi со ссылкой на агентство LETA.
Новых задержаний на границе не было.
Всего с 6 по 10 августа на границе Латвии и Беларуси задержаны 295 человек. В последние дни Латвия фиксирует увеличение количества нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе. На границе с Беларусью введен режим чрезвычайной ситуации. Латвия собирается установить ограждение из ключей проволоки на границе с Беларусью и построить дополнительную инфрастуктуру для защиты границы.