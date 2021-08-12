«Вода ударила в лицо»: как спасали пассажиров российского вертолета на Камчатке 12.08.2021, 13:11

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Всего на борту находились 16 человек, восемь из них удалось спасти.

В России выжившие после падения вертолета Ми-8 на Курильском озере в Камчатском крае рассказали подробности катастрофы. Всего на борту машины находились 16 человек, восемь из них удалось спасти, сообщает РБК.

Как рассказал Виктор Стрелкин, рассказ которого распространило правительство региона, он проснулся, когда вода потоком ударила ему в лицо. По его словам, ему удалось быстро отстегнуть ремень и в ледяной воде выплыть наверх с глубины около восьми метров.

«Еще бы пять минут, и люди стали бы тонуть», — признался Стрелкин.

Еще один пассажир Георгий Кованцев в интервью Telegram-каналу Baza рассказал, что вертолет плавно снижался сквозь густой туман. «В конце концов снижение кончилось ударом об воду. После чего пошел крен на нос, и мгновенно затопило борт», — сказал он.

По словам Кованцева, все выжившие смогли выбраться через щель в хвосте вертолета. «Выплывал я секунд 30-40. Очень много сделал гребков. Это было уже довольно глубоко», — сказал он.

Всего на борту вертолета находились 16 человек: трое членов экипажа и 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. После падения машины в озеро на помощь на лодке отправились сотрудники Кроноцкого заповедника. Им в результате удалось достать из воды восемь человек.

Четверо выживших были в результате доставлены в Камчатскую краевую больницу. У одного из них ушиб грудной клетки и перелом голени. У другого сильные ушибы, открытый вдавленный перелом грудины, перелом подвздошной кости и отростка поясничного позвонка».

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). Источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что в качестве возможной версии крушения рассматривается ошибка экипажа.

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