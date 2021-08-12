Под контроль талибов переходит уже 10-я региональная столица Афганистана 12.08.2021, 13:26

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Фото: Reuters

Город имеет важное стратегическое значение, открывая путь на Кабул.

В Афганистане формирования радикального движения талибов менее чем за неделю захватывают десятую региональную столицу – Газни, сообщает svoboda.org.

По поступающим сообщениям, они заняли уже больше половины территории этого города.

Административный центр одноименной провинции имеет важное стратегическое значение. Через Газни проходит крупная автотрасса Кабул-Кандагар, связывающая афганскую столицу с опорными пунктами боевиков на юге страны.

Контроль над Газни повышает вероятность того, что талибы попытаются захватить сам Кабул.

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Четверг, 12-е августа, отмечен новыми боями между талибами и правительственными силами в нескольких афганских городах, включая Кандагар. Боевики-исламисты ускорили продвижение на фоне начавшегося в мае вывода американских и других иностранных солдат из Афганистана после 20 лет военной операции. Сейчас под контролем талибов находится уже треть из 34-х региональных столиц.

По данным ООН, за последний месяц в результате боевых действий в Афганистане были убиты свыше тысячи гражданских лиц. Только за минувшую неделю свои дома на севере страны оставили тысячи жителей. В поисках защиты и убежища люди в основном бегут в сторону Кабула.

Президент Афганистана Ашраф Гани, предпринимающий попытки организовать контрнаступление с опорой на силы спецназначения, лояльных властям местных полевых командиров, а также на американскую боевую авиацию, 11 августа сменил командующего армией.

В Катаре 12 августа завершающий, третий день очередных переговоров между представителями афганских властей и талибами. В консультациях с целью урегулирования конфликта в Афганистане участвуют также дипломаты из Соединенных Штатов, Китая, России и Пакистана.

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