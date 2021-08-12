Медики в США рассказали, опасен ли вариант коронавируса «йота» 12.08.2021, 13:36

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Ученые проанализировали несколько наборов эпидемиологических и популяционных данных, собранных в Нью-Йорке.

Мутация коронавируса под названием «йота», которая была выявлена в Нью-Йорке в конце прошлого года, показала повышенную летальность среди пожилых людей, сообщает «Новое время».

К таким выводам пришли врачи из Департамента здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения при Колумбийском университете.

Вариант B.1.526 SARS-CoV-2, также известный как вариант «йота» , был впервые обнаружен в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Позже этот вариант был обнаружен во всех 52 штатах США, а также в 27 стран мира.

Как показали лабораторные исследования, этот вариант умеренно устойчив к нейтрализации терапевтическими моноклональными антителами и антителами, индуцированными вакциной или инфекцией. В то же время, этот вариант не увеличивает риск прорывных инфекций у вакцинированных или ранее инфицированных лиц.

Ученые проанализировали несколько наборов эпидемиологических и популяционных данных, собранных в Нью-Йорке, и выполнили математическое моделирование для определения скорости передачи, способности уклонения от иммунитета и риска летального исхода от инфекции варианта B.1.526.

Оценка, сделанная на основе собранных данных, показала, что скорость передачи варианта B.1.526 на 15−25% выше, чем у ранее распространенных вариантов. Более того, данные показали, что этот вариант может вызывать прорывные инфекции у 0−10% населения. Благодаря этому, вариант B.1.526 стал доминирующим в Нью-Йорке с ноября 2020 года по март 2021 года. После этого, с всплеском более заразного варианта Альфа (B.1.1.7), число случаев B.1.526 уменьшалось.

Оценки авторов работы также показали, что вариант B.1.526 увеличивает смертность от инфекции на 46%, 82% и 62% у лиц в возрасте 45−64 года, 65−74 года и старше 75 лет соответственно. По сравнению с ранее циркулировавшими вариантами, вариант B.1.526 в целом вызывал 60%-ную индукцию смертности от инфекции.

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