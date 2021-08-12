Диетологи назвали популярный напиток, который сжигает жир на животе 1 12.08.2021, 13:52

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Ученые провели эксперимент с двумя группами взрослых людей.

Чтобы эффективно похудеть, многие придерживаются жестких диет и активно занимаются спортом. Однако есть определенные продукты, которые более остальных помогают в достижении желаемых форм, передает Express.

По мнению диетологов, чтобы избавиться от жира на животе, нужно регулярно употреблять фрукты и овощи, а также зеленый чай.

Эксперты отметили, что жировые отложения в области живота появляются около печени и кишечника, это может привести к развитию сердечных болезней и диабета 2 типа. Ученые провели эксперимент, в котором контрольная группа состояла из взрослых жителей Китая с брюшным висцеральным жиром. Они были поделены на 2 группы: представители первой ежедневно в период 12 недель употребляли зеленый чай, участники второй группы обходились без этого напитка в течение дня.

Результатом эксперимента стало практически полное избавление от жира в области живота первой группы. Показатели средней площади висцерального жира, массы тела и жировых отложений значительно уменьшились в процессе употребления богатого катехинами чая. Исследователи сошлись на том, что этот напиток способствует ускорению метаболизма, поэтому организм тратит больше калорий.

Людям, которые желают попрощаться с жировыми отложениями на животе, ученые порекомендовали включить в свой ежедневный рацион пять порций овощей и фруктов, а также крахмалистых продуктов, богатых клетчаткой. Также стоит исключить соль и сахар. Помогут при борьбе с такой проблемой и напитки: вода в объеме от 6 до 8 стаканов в день, соевые напитки с добавлением кальция, обезжиренные молочные напитки.

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