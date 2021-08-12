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Правительство Афганистана предложило талибам «долю во власти»

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  • 12.08.2021, 14:32
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Правительство Афганистана предложило талибам «долю во власти»
Фото: EPA

Предложение было передано через Катар.

Афганское правительство предложило представителям группировки "Талибан" "долю во власти" до прекращения увеличения насилия. Об этом сказал телеканалу Al Jazeera 12 августа источник в правительстве страны, сообщает "Гордон".

Собеседник уточнил, что такое предложение было передано через Катар. В этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане, сообщил Al Jazeera.

Телеканал также сообщил, что талибы взяли под контроль Газни, столицу одноименной провинции, которая расположена примерно в 130 км юго-западу от Кабула. Газни стала десятой столицей, которую захватили боевики.

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