«Забастовка поможет нам быстро добиться результата» 1 12.08.2021, 14:34

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Рабочим необходимо вспомнить, что у них есть право выбора.

Протест показал, что в Беларуси большое количество разных людей. Креативных, умных, сильных людей, готовых отстаивать свои идеи. Это привело к возникновению большого количества проектов, которые движутся к одной цели, к переменам, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Некоторые были вынуждены уехать из страны, кто-то остается внутри. Но у нас остается одна общая цель и она оправдывает все средства.

Один из способов, который поможет нам добиться результата, — забастовка. Пожалуй, он является одним из ключевых, так как поможет осуществить план быстро и бескровно. Для его осуществления рабочим необходимо вспомнить, что у них есть право выбора.

Вы можете отказаться работать за копейки.

Вы можете отказаться работать на вредном производстве.

Вы можете перестать верить обещаниям от тех, кто вас уже обманул прежде.

Вы важны, ведь за вами будущее Новой Беларуси. Будущее нашего главного проекта.

Пора додавить этот режим за женщин, которые выходили с цветами, за волонтеров, которые ночевали под СИЗО и ЦИПами, за героев, которые шли во дворы защищать ленточки, за бабушек, которые просто читали белорусскую литературу в электричках, за себя и своих детей. Ведь нам еще жить на этой земле.

Стачке быть!

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