Невзоров: Обкатка Шойгу как преемника получилась крайне неудачной 3 12.08.2021, 14:48

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Александр Невзоров

Мир кремлевских вампиров съеживается.

Российский публицист Александр Невзоров высказался о последнем спиче министра обороны России.

– Если это обкатка Шойгу как преемника, то получилась крайне неудачная обкатка, – рассуждает Александр Невзоров на «Эхе Москвы». – Единственное, чем порадовал – это последним заявлением о том, что самая страшная опасность для страны – это внутреннее разложение, и о том, что оно идет полным ходом. Вот это внушает оптимизм, потому что это прекрасно.

Потому что если и Шойгу уже чувствует это разложение, то значит, не все потеряно.

То, что они называют разложением, в действительности это адекватность, это свет, это жизнь, это надежда, это современность, это все то, чего мир кремлевских вампиров на самом деле так боится и отчего съеживается, когда на него попадают даже самые косвенные отблески этих лучей современности.

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