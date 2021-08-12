В Испании разрешили прививать людей первой собственной COVID-вакциной 12.08.2021, 14:58

Препарат разработала испанская фармацевтическая компания Hipra.

Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям Испании (AEMPS) разрешило использовать первую в стране собственную вакцину от коронавируса PHH-1V для клинических испытаний на людях.

Об этом говорится на сайте AEMPS, сообщает «Новое время».

Препарат разработала испанская фармацевтическая компания Hipra.

На первой фазе испытания прежде всего будут изучать безопасность, переносимость, иммуногенность и эффективность препарата. Вакцину PHH-1V проверять на добровольцах, которые не болели COVID-19 и которые еще не получали первой дозы вакцины от коронавируса производства других компаний.

Если независимая комиссия даст положительную оценку безопасности людей после первой дозы, то вторую они получат через 21 день.

Испанская вакцина PHH-1V базируется на двух рекомбинантных белках, один из которых соответствует альфа-варианту, другой — бета-варианту. Вместе они образуют уникальную структуру, которая называется димером и имеют компонент, который повышает иммунную реакцию. Эта комбинация способна вызвать иммунный ответ на один из белков вируса SARS-CoV-2 — белок-«шипа». Подобно разрабатывают вакцины Novavax и Sanofi/GSK.

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