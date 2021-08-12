«Во что превратились души лукашистов после года жизни в страхе и ненависти?» 5 12.08.2021, 15:12

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Фото: РИА «Новости»

Больше всего они ненавидят того, кто сделал их изгоями и преступниками.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своего читателя:

— Читаю статьи о том, как прошедший год изменил судьбы людей. Одни истории заставляют плакать, другие сжимать кулаки от гнева, третьи вызывают чувство гордости за соотечественников… И невольно подумала: а как прожили этот год те – другие, которые тоже, как бы, беларусы. Как прожили этот год убийцы Тарайковского, Шутова, Вихора? Как прошел он для палачей, которые с нечеловеческой жестокостью избивали людей в автозаках, застенках Окрестина, спортзалах РУВД? Как прожили его те, кто безумной черной массой набрасывался на автомобили и осатанело крушил и машины, и водителей? Ведь это не киборги, это люди. У них есть родители, жены, дети. Наверное, им снятся сны.

Я не питаю иллюзий, что их мучает совесть и раскаяние. Но есть не менее сильные чувства – страх и ненависть. Страх от мысли, что придется отвечать за свои преступления, страх, что их бывшие одноклассники, друзья, соседи узнают о том, что они делали с людьми. Ненависть к тем, кто приказал им убивать.

Как они прожили этот год, разрываемые ненавистью и страхом, зная, как их ненавидят люди, скрывая свои «подвиги» даже от самых близких? Слышат ли они в ночных кошмарах крики избиваемых людей? Во что превратились их души после страшных преступлений и года жизни в страхе и ненависти? Мне не жаль их ни капли…

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