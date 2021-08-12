В Беларуси резко подорожали овощи и фрукты 12.08.2021, 15:29

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Свекла подорожала на 658% по сравнению с ценами декабря 2019 года.

По данным профсоюзного мониторинга в июне 2021 года, по сравнению с ценами декабря 2020 -го, в Беларуси резко подорожала вся плодоовощная продукция.

Об этом сообщил «Минск-новости» председатель Минского городского объединения профсоюзов Александр Щекович.

По данным профсоюзов, только за июнь 2021 года цены на свеклу выросли в 3,2 раза, морковь — почти в 3 раза, капуста — более чем в 2,5 раза, картофель — в 1,8 раза. А по сравнению с ценами декабря 2019 года свекла подорожала на 658%.

«Этих продуктов в Беларуси производится гораздо больше, чем необходимо для внутреннего потребления. Тем не менее, результаты практически каждого проведенного мониторинга фиксируют постоянное повышение цен», – сказал Щекович.

Из 50 позиций по 20 — цены в Минске выше, чем в остальных регионах.

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