«МТБанк» поглотит «Идея Банк» 12.08.2021, 15:40

Фото: infobank.by

Что нужно знать клиентам.

Клиенты ЗАО «МТБанк» получили сообщение о том, что компания присоединяет к себе «Идея Банк». Реорганизацию планируют завершить до 31 октября 2021 года, пишет сайт «Белсат».

В результате «МТБанк» станет правопреемником «ИдеяБанка» относительно всех кредитов и задолженностей. Требования кредиторов в связи с реорганизацией можно представлять в «МТБанк» в течение ближайших 30 дней.

Подробные ответы на вопросы опубликовали на сайте «ИдеяБанка». Деньги на счетах не пропадут, счета переоформят в «МТБанке» автоматически. Условия депозитов не изменятся. Перезаключать договора на кредиты не нужно.

Функционал банковских карточек «ИдеяБанка» ограничат уже с 1 октября, клиентам создадут виртуальные карточки «МТБанка». Но клиентам советуют скорее, до 24 сентября, переоформить карточку в «МТБанке», так как на карточки «ИдеяБанка» уже в октябре не смогут, например, начислить зарплату.

«МТБанк», которым владела семья приближенного к Александру Лукашенко олигарха Алексея Олексина («Энерга-Оил», «Табакерки»), в феврале договорился о приобретении «ИдеяБанка» у польской компании «Getin Holdings» за 50 миллионов белорусских рублей.

Однако семья Олексиных в июне продала 100 % акций холдинга, владеющего «МТБанком», компании «Stoneva Limited» бизнесмена Ромео Абдо, которому принадлежат торгово-развлекательный центр «Galileo», бизнес-центры «Rubin Plaza» и «Silver Tower». Абдо приобрел и «ИдеяБанк». Олексин попал под санкции Евросоюза 21 июня.

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