С такими санкциями долго не живут 5 Телеграм-канал «Письма к дочери»

12.08.2021, 16:15

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А главное, что никто на этом не собирается останавливаться.

Не зря все-таки белорусский телевизор так переживал за байденовские печеньки. Потому что угощали ими Тихановскую, а подавился, получается, кто-то совсем другой. И, что характерно, это совсем не Борис Джонсон. А, согласись, это обидно – платить за печеньки, которых ты даже не попробовал.

Во сколько точно эти печеньки обойдутся белорусским властям я тебе не скажу. Я до таких цифр может даже и считать не умею. Но вот если брать грубо, то за прошлый год только экспорт калия принес 2,4 миллиарда долларов.

Конечно, этот экспорт закончится не весь и не сразу. С учетом отсрочки на 120 дней, введенные в понедельник санкции США вряд ли затронут текущие контракты с Китаем (320 миллионов в ценах прошлого года) и Индией (больше 220 миллионов с учетом цен и объемов уже этого года).

Но на первом по значимости месте не Китай и Индия, а рынок Бразилии (550 миллионов за прошлый год), на котором заключаются не долгосрочные, а разовые контракты. И, надо понимать, что с введением американских санкций этот рынок, как и все другие спотовые рынки, несколько теряет свою актуальность. Потому что 120 дней достаточно чтобы завершить действующие контракты, но их может не хватить, если подписывать новые. И временное отсутствие в списке БКК – это, надо думать, скорее дополнительная возможность для завершения контрактов.

А есть же еще санкции Великобритании. Она, конечно, жалкий сателлитишка, но в прошлом году купила белорусского бензина и мазута на 700 миллионов. А теперь уже, видимо не купит. Ну и все остальное, по мелочи, вроде Абсолютбанка и всяких нефтяных групп, в сумме даст наверно не меньший эффект.

А главное, что никто на этом не собирается останавливаться. Впереди перспектива секторальных санкций от США, вместе со всеми их вторичными последствиями. И учитывая всемирную известность белорусских властей, об этих последствиях наверняка уже знают все их партнеры в самых отдаленных уголках света. А учитывая последствия, получается нет никаких перспектив в том, чтобы вести с белорусскими властями дела коммерческого характера. Так что косвенные последствия американских секторальных санкций беларусские власти почувствуют раньше, чем эти санкции успеют ввести.

И тут даже если опять не просить у Путина 1,5 миллиарда, все равно этих миллиардов не хватит. Потому что можно хвастаться, что всю жизнь прожил под санкциями, но с такими санкциями долго не живут.

И что характерно, даже беларусские власти это уже себе понимают. Поэтому и добиваются изо всех сил хоть какого-нибудь уже конструктивного диалога. Вот мигрантами добиться диалога не получилось, так в понедельник кое-кто уже не погнушался попросить за диалог лично. Хотя, конечно, за шумными фантазиями о третьей мировой, эти просьбы не так и просто было расслышать.

Начальная ставка, правда, предложена довольно сомнительная – начать контакты в обмен на «все останется как есть» и, может быть, «мы кого-нибудь отпустим». Но по-своему выбору. И если красауцы разрешат.

Но знаешь, что я тебе скажу? Вот несколько месяцев назад эта идея могла бы и прокатить. По крайней мере для начала контактов на каком-нибудь малозаметном уровне. Потому что бюрократы любят компромиссы, а сто освобожденных лучше, чем ни одного. Но теперь все уже убедились, что беларусские власти ищут консенсус, только чтобы ногам красауцау было на ком размяться. Так что, чтобы начать контакты хотя бы третьего уровня, им придется предложить что-нибудь более убедительное, чем список от сферических демократов в вакууме.

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