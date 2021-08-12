Украина передает в Гаагу сообщение о российских преступлениях в оккупированном Крыму 12.08.2021, 16:22

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Киев надеется, что расследование уже скоро начнется.

Украина направляет в Офис прокурора Международного уголовного суда Гааги сообщение о преступлениях России против культурного наследия в оккупированном Крыму, сообщает «Новое время».

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она заявила, что Украина передаст суду собранную аналитику по экспроприации и разрушении объектов культурного наследия, чтобы МУС «включил их в свое расследование, которое, надеемся уже в ближайшее время может начаться». Доказательства генпрокуратура собирала вместе с экспертами по международному гуманитарному и международному уголовному праву.

«Уничтожение уникальных объектов культурного наследия человечества является таким же необратимым преступлением как и лишение человека жизни. Ведь один из способов прекратить существование народа — это уничтожить его культуру и историю. Это тонкие материи, но очень значимые для самоидентичности нашего государства», — подчеркнула генпрокурор.

Отмечается, что в сообщении, подписанном Венедиктовой, есть информация о «широкомасштабном присвоении и разрушении объектов культурного наследства, не оправданных военной необходимостью и осуществляемых незаконным образом и бесцельно».

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