Белорус, находившийся на борту вертолета, упавшего в озеро на Камчатке, рассказал о спасении 1 12.08.2021, 16:57

6,000

иллюстрационное фото

Он рассказал, что спасатели действовали очень профессионально.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке. Борт с 16 пассажирами и членами экипажа упал в Курильское озеро глубиной 100 метров. Половина пассажиров выжила. Людей спасли, но двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Одним из пассажиров был экономический обозреватель телеканала «Россия-24» белорус Николай Корженевский. Он рассказал журналистам, как удалось спастись.

Николай говорит, что заметил, что вертолет постоянно снижался. Однако только в последний момент он увидел за окном воду — буквально в трех метрах от себя.

После удара мужчина расстегнул ремень безопасности, набрал воздух и нырнул через задний грузовой отсек.

«Вода была очень холодной. Самое прекрасное — как нас отыскали спасатели с ближайшей базы. Буквально за 3—4 минуты пришли катера, нашли нас, хотя все было в ужасном тумане», — говорит журналист.

Он подчеркнул, что спасатели действовали очень профессионально. Они глушили моторы и слушали крики людей, чтобы понять, куда плыть.

«Это самая прекрасная часть этой истории», — подчеркнул Корженевский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».