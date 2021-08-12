Павел Климкин: Подавать руку Лукашенко уже никто не будет 3 12.08.2021, 17:05

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Павел Климкин

Диктатор загнал себя в угол.

Александр Лукашенко не смог удержать самостоятельность, загнал себя в ловушку и попал в полную зависимость от президента России Владимира Путина, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" 11 августа, пишет "Гордон".

Климкин подчеркнул, что считает Беларусь дружественной страной и испытывает большую симпатию к белорусам, но Лукашенко после всех его слов и действий он назвал "обычным диктатором".

"Лукашенко до определенного момента пытался удержать определенную самостоятельность. И я, понимая наши национальные интересы, был против того, чтобы загонять Лукашенко в глухой угол. А теперь Лукашенко сам загнал себя", – считает дипломат.

Он отметил, что сначала Лукашенко "превратился в воздушного пирата", и это видел весь мир, а теперь гоняет самолеты из Ирака в Минск, отправляет людей на границу с Литвой и там бросает их на произвол судьбы.

"Ну если ты диктатор, не опускайся до таких мелочных вещей", – обратился Климкин к Лукашенко.

По словам экс-министра, Лукашенко нельзя толкнуть к Путину, потому что "он уже там".

"Руку ему подавать больше никто не будет, хочет он или не хочет. Теперь он не самостоятелен. Ваш вопрос – а Запад не толкает Лукашенко к Путину? Уже все, до свидания, он у Путина... Он сейчас финансово полностью зависит от Путина. Если не будет помощи от России... Посмотрите на белорусский бюджет – экономика в принципе уже не работает. Она почти зависит от России", – считает Климкин.

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