Ученые создали легкую ткань, которая способна затвердевать при необходимости 

Ученые создали легкую ткань, которая способна затвердевать при необходимости1
- 12.08.2021, 17:12
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Где ее будут использовать?
Команда ученых из Технологического университета Наньяна (Сингапур) и Калифорнийского технологического института (США) разработала новый тип ткани для нейлоновой кольчуги. Она гибкая и легкая, но при этом может стать очень прочной, если того захочет ее обладатель. Работа опубликована в журнале Nature (перевод – naked-science.ru).
Ткань напечатана на 3D-принтере из нейлоновых полимеров. Те, в свою очередь, состоят из полых октаэдров (форм с восемью равными треугольными гранями), которые сцепляются друг с другом. Когда ткань помещают в вакуумный конверт, она становится в 25 раз жестче, чем на воздухе.
Разработка может положить путь к созданию интеллектуальных тканей следующего поколения. Инженеры даже предполагают, что ткань может в будущем послужить основой для создания бронежилетов, экзоскелетов для занятий спортом или пожилых людей, а также в качестве защитной одежды для строителей.
«Вдохновленные древними кольчужными доспехами, мы использовали пластиковые полые частицы, которые сцеплены друг с другом, чтобы повысить жесткость наших настраиваемых тканей, — сообщил ведущий автор разработки Ван Ифань из Технологического университета Наньяна.
— Чтобы еще больше повысить жесткость и прочность материала, мы работаем над тканями, сделанными из различных металлов, включая алюминий, которые могут быть использованы для более крупного промышленного применения, требующего более высокой грузоподъемности, таких как мосты или здания».