Японской чемпионке Олимпиады заменят золотую медаль, которую покусал мэр 4 12.08.2021, 17:28

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Фото: Reuters

Градоначальник принес извинения.

Спортсменка победившей на Олимпиаде женской сборной Японии по софтболу Миу Гото получит новую золотую медаль после того, как ее награду укусил мэр ее родного города Нагоя. Об этом 12 августа сообщило агентство Kyodo, пишет "Гордон".

По информации издания, Международный олимпийский комитет, Японский олимпийский комитет и организаторы Олимпийских игр в Токио согласовали этот обмен, и Гото согласилась.

Инцидент произошел 4 августа во время мероприятия в честь 20-летней Гото. Мэр Такаси Кавамура, позируя для фотографов, снял маску на сцене, надел на себя золотую медаль и укусил ее.

Кроме того, Кавамура спросил у девушки, можно ли ей вступать в романтические отношения.

В мэрию Нагои поступило более 7 тыс. жалоб на действия главы города. Его обвинили в нарушении правил массовых мероприятий в период пандемии и домогательствах.

Кавамура уже принес извинения за свой поступок и выразил желание возместить деньги за новую золотую медаль. Он также признал, что его слова были неуместными и пояснил, что хотел только разрядить атмосферу. "Я глубоко сожалею, что заставил ее чувствовать себя неловко из-за зашедших слишком далеко замечаний. Когда я спрашиваю молодых людей, есть ли у них парень или девушка, это позволяет им расслабиться и больше говорить", – сказал он.

Традиция кусать медали, по данным СМИ, возникла в 1991 году – после победы сборной Великобритании по бегу с препятствиями на чемпионате Европы фотографы попросили спортсменов сделать что-то необычное, и эта идея прижилась. В 2010 году немецкий саночник Давид Меллер, ставший серебряным призером Олимпиады, сломал зуб, укусив свою медаль.

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