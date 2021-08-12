Беларусь остается без прав на трансляцию еврокубков 1 12.08.2021, 17:48

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43 страны Европы уже анонсировали показ в своих странах.

Вчера, 11 августа, состоялся матч Суперкубка УЕФА, права на показ которого в Беларуси принадлежали сайту UEFA.TV, а не Белтелерадиокомпании, которая уже около десяти лет освещает матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Sport Arena обратилась в пресс-службу УЕФА для разъяснения вопроса о ТВ-правах на территории Беларуси:

— Итоги тендерного процесса в Беларуси на показ Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы и Лиги конференций сезонов 2021/24 пока не объявлены.

Об этом будет объявлено дополнительно. Отметим, что 43 страны Европы уже анонсировали свои ТВ-права в своих странах, — сообщили в УЕФА.

Из открытых источников стало известно, что кроме Беларуси, не заключены договора показа клубных турниров под эгидой УЕФА у Молдавии, Лихтенштейна, Люксембурга, Армении, Израиля и Казахстана.

По информации Sport Arena, переговоры Белтелерадиокомпании и УЕФА продолжаются. Также остальные телевещатели не выразили желание приобрести права на показ еврокубков.

Напомним, что БТ приобрел права на трансляции групповых раундов и плей-офф еврокубков в 2018 году сроком на три года. В 2020 году был начат старт продаж очередного пакета на сезон 2021/2024, итоги которого должны быть объявлены 25 августа, в день жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

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