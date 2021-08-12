Тайные желания охранников Берлинской стены: что было в секретных записках из ГДР? 12.08.2021, 17:58

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На западную сторону стены нередко перекидывали записки с просьбами поделиться теми или иными вещами.

Сигареты, чулки, шариковые ручки, - на западную сторону Берлинской стены нередко перекидывали записки с просьбами поделиться теми или иными вещами. И западные берлинцы шли восточным соседям навстречу, пишет сайт dw.com.

«У нас 10 немецких марок. Вы можете купить нам сигарет?» - летит за Стену записка со стороны Восточного Берлина. «Распределяйте сигареты бережно. Другие тоже хотят покурить, а мы, к сожалению, не капиталисты», - приходит ответ с западной стороны. И указание в конце: «Сжечь!»

Такие тайные послания не раз нарушали германо-германскую границу. К 60-летию возведения Берлинской стены с содержанием запретной почты знакомит фонд «Берлинская стена» .

Берлинская стена и просьбы к «врагам»

Несмотря на то, что с 1948 года город уже был разделен на две части, граница была относительно открытой и в быту жители Восточного и Западного Берлина пользовались этим. Западные берлинцы покупали на востоке дешевый хлеб и другие продукты, восточные - ездили в западную часть на работу, где зарплата была выше (да к тому же и в дойчмарках), или выбирались в приграничные кинотеатры посмотреть новый голливудский фильм.

Строительство Берлинской стены, которое началось 13 августа 1961 года, эти связи резко обрубило. Обострение политического противостояния привело к полному закрытию границы, и любые контакты между людьми по обе ее стороны запрещались. Но в архивах фонда «Берлинская стена» сохранились удивительные свидетельства того, что некоторые восточные берлинцы шли на риск и общение с «идеологическими врагами» все же продолжали.

Так, гэдээровские пограничники перебрасывали за бетонное ограждение записки с просьбой помочь заполучить вещи, которых в Восточном Берлине не было или качество которых в ГДР было хуже, чем на Западе. За такой товарообмен можно было дорого поплатиться, но желание покурить «Lucky Strike» вместо дешевого табака было сильнее.

Коллекция запретных посланий из ГДР

Многие пограничники неоднозначно относились к строительству Стены, которую они должны были охранять, отмечается на портале Сhronik-der-mauer.de, где записки разместили в открытом доступе. Не все выполняли свою работу из идеологических убеждений - некоторым доверили охрану просто потому, что у них не было родственников на Западе и вероятность их побега из ГДР была меньше. На западной стороне пограничники и жители Бернаэрштрассе, разделенной Стеной, шли им навстречу.

Сигареты были востребованным товаром, о чем упоминалось в газетных заметках из ФРГ. Помимо табака в записках, которые обычно перекидывали с восточной стороны утром, нередко спрашивали про газеты, транзисторы, шнурки или шариковые ручки, чтобы потом забрать их вечером. «Не могли бы вы перебросить за «Стену» пару чулок без швов? У нас их не достать. Размер 9,5. Не слишком светлые. Заранее большое спасибо. Ваш друг», - имена или адреса на записках в целях безопасности не указывались.

То, что они сохранились, равнозначно чуду. По словам Манфреда Вихмана (Manfred Wichmann) из фонда «Берлинская стена», под руководством которого создавалась коллекция тайной переписки, многие исторические свидетельства, собранные в последние годы, были подарены частными лицами. Несколько строчек, написанных в спешке и втайне переброшенных за Стену, раскрывают неизвестные детали раздела Германии и рассказывают о простых желаниях тех, кто жил в ГДР.

Портал Chronik-der-mauer.de был создан 20 лет назад и стал результатом совместной работы Центра исследований современной истории Объединения имени Лейбница, Федерального центра гражданского образования и радиостанции Deutschlandradio. С 2021 года с порталом сотрудничает и фонд "Берлинская стена". Сайт на немецком и английском языках является одной из самых исчерпывающих информационных площадок, рассказывающих о Берлинской стене в интернете.

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