В пятницу в Беларуси ожидается до +27 °С 12.08.2021, 18:08

Будет преимущественно без осадков.

Синоптики рассказали, какой будет погода в пятницу и на выходных.

Будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3–8 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут 9–15 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до 21–27 градусов.

В субботу, 14 августа, опять же прогнозируется переменная облачность. Будет в основном без осадков, только днем местами по стране кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров. Ночью ожидается +8…+15 °С, а днем температурный фон будет колебаться в диапазоне от +23 °С по северу до +30 °С по югу.

В воскресенье, 15 августа, облачно с прояснениями. Местами по территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 4–9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +11…+18 °С, а днем синоптики обещают от +20 °С по северо-западу до +31 °С по юго-востоку.

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