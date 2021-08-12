Иван Яковина: Если все пойдет как надо, то санкции могут уничтожить режим Лукашенко 1 Иван Яковина

12.08.2021, 18:16

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США все-таки занялись Беларусью, и это очень хорошо.

Американские санкции, введенные против режима Александра Лукашенко, могут оказаться достаточно серьезными, чтобы существенно затруднить ему жизнь. Если все пойдет как надо, то именно эти санкции и могут уничтожить нынешнюю белорусскую власть.

В Беларуси 9 августа отмечали годовщину начала революции. Каждый по-своему. Простые люди собирались тихо по кухням, к сожалению, им не хватило решительности выйти на новый митинг. Но я их не осуждаю и героизма не требую, учитывая, кто им противостоит. Сам он произнес огромную восьмичасовую речь, полную безумия, отчаяния и злобы. Он требовал безусловной любви и уважения от своего народа, от Запада хотел прекращения санкций и переговоров, а у Владимира Путина потребовал миллиард долларов на мелкие расходы. Про санкции Лукашенко тоже много говорил. Например, когда ему посреди выступления сообщили, что Великобритания вводит новые санкции, он посмеялся и сказал, что ему плевать. Хотя буквально только что на аналогичные европейские санкции он жаловался. Чего не сказали Луке, так это того, что почти одновременно с Великобританией санкции ввели Канада и США.

Это секторальные санкции против 40 с лишним компаний и людей в окружении Лукашенко, которые представляют около 80% белорусского бизнеса. Теперь им всем закрыт доступ на западные рынки и к западным технологиям. Против них будут применяться почти иранские методы воздействия.

Белорусскую элиту очень аккуратно, но постепенно отрезают от денег. Но это еще не все.

Иван Яковина, «Новое время»

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