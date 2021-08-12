Главного конструктора гиперзвуковых систем в России задержали за госизмену 5 12.08.2021, 18:35

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Александр Куранов был задержан оперативниками ФСБ.

Генеральный директор и главный конструктор ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александр Куранов был задержан 12 августа оперативниками ФСБ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 73-летний Куранов проходит по делу о государственной измене. Он подозревается в передаче разработок иностранным спецслужбам. В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство следователей об аресте ученого на два месяца, которое было удовлетворено.

Доктор технических наук и профессор кафедры систем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, Куранов руководил научно-исследовательскими и экспериментальными работами по развитию концепции гиперзвуковых скоростей атмосферного полета и основных направлений создания гиперзвуковых технологий.

Автор более 120 патентов, он работал над так называемой концепцией «Аякс», которая была создана еще при СССР и включала исследование специального термохимического реактора, а также ряда технологий, позволяющих охлаждать летательный аппарат на гиперзвуковых скоростях.

НИПГС, который возглавляет ученый, входит в холдинг «Ленинец», в прошлом одноименное объединение, которым с 1985 года руководит Анатолий Турчак - отец секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

В 1992 году «Ленинец» по решению правительства был преобразован в первую холдинговую компанию в военно-промышленном комплексе. Ее генеральным директором является старший сын Турчака Борис, отмечает РБК.

На данный момент российские власти заявляют о разработке в стране трех видов гиперзвуковых комплексов.

Это авиационные комплексы «Кинжал», система «Авангард» с планирующим гиперзвуковым блоком и гиперзвуковая ракета «Циркон» наземного и морского базирования. Все эти виды вооружений были представлены президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году.

По данным американского Nuclear Threat Intiative (NTI), на ноябрь 2019 год из анонсированных Россией разработок лишь комплексы «Кинжал», созданные для модернизированных дальних перехватчиков МиГ-31, в действительности существовали в войсках. Что касается других разработок, то они либо являются отдаленной перспективой, либо невозможны в принципе, писали эксперты NTI.

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